Tutela del consumatore: l’albero che cade ed una foresta che cresce

Fa più rumore un albero quando cade piuttosto che una foresta quando cresce!

Ed è successo proprio a Finale Ligure, dove uno scontrino di ristorante ha fatto più rumore di quanto ne stia facendo la “tutela del consumatore e della libertà d’impresa” esercitata da parte della polizia locale . con un sostanziale e progressivo impegno di adeguamento ai cambiamenti normativi ed agli assetti generali del settore.

Da quindici anni la normativa, ma anche la giurisprudenza e la dottrina in Italia ed in Europa, si sono evolute nel senso di una maggiore tutela per il consumatore e utente di servizi pubblici. Per una encomiabile iniziativa delle Amministrazioni di Loano, Finale Ligure e Savona i comandi delle rispettive polizie locali si sono coordinate tra di loro ed in virtù di una crescita sostanziale della qualità del servizio non sono più addette semplicemente al controllo per verificare il rispetto delle norme e sanzionare i casi di difformità, ma per poter operare con padronanza nelle complesse dinamiche normative e relativi procedimenti, con alla base la tutela degli interessi pubblici.

Tale principio richiamato nei vari testi normativi ( Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea , Codice del Consumo italiano , normative emanate dalle Autorità Garanti),vanno rispettate affinché i prodotti e i servizi siano a disposizione di tutti, contribuendo a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini/consumatori, Occorre promuovere infatti il diritto dei consumatori all’informazione e all’educazione nonché il diritto ad organizzarsi ( in associazioni) al fine di salvaguardare i propri diritti. La protezione dei consumatori deve essere integrata in tutti gli ambiti politici e la responsabilità di tale applicazione è principalmente a carico delle autorità pubbliche. Non tutti sanno che è in corso, a stragrande maggioranza parlamentare, la revisione della Costituzione per la collocazione del consumatore nell’ambito di norme che ne definiscano la figura, i diritti e la partecipazione secondo i concetti della sussidiarietà.

A livello locale, Finale Ligure ne è un esempio, sono stati elaborati numerosi protocolli d’intesa tra le Associazioni dei consumatori e i Comuni, tra cui Finale Ligure e Loano, che prevedono anche l’approvazione delle “Carte di qualità dei servizi pubblici” ; un lavoro lungo ed impegnativo ma assolutamente utile e necessario,

Contemporaneamente maggiore attenzione sarà dedicata all’impresa e alla tutela della sua libertà, con la salvaguardia della libera concorrenza che rappresenta un elemento indispensabile per il mantenimento e la crescita di una sana economia, unica via d’uscita alla crisi finanziaria e politica di questi ultimi tempi. In tale contesto ciascun soggetto si pone in rapporto con l’altro, comunica, fornisce informazioni , documenti, collabora con gli uffici e gli organismi competenti per conseguire risultati d’interesse generale.

Noi di ASSOUTENTI Savona, concordiamo perfettamente con il comandante della Polizia locale di Finale ligure Eugenio Minuto, coordinatore intercomunale delle polizie locali di Loano, Finale Ligure e Savona, che in una sua nota ci conferma :”dovremo porci tutti in una prospettiva aperta di comunicazione, di dialogo, di confronto. Solo così l’obiettivo di una effettiva tutela del consumatore e della libertà d’impresa potrà effettivamente realizzarsi.”

Gian Luigi Taboga

ASSOUTENTI Savona