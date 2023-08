Turismo, Assoutenti: “Collaborazione tra componenti sociali ed economiche per la riqualificazione della clientela”

Leggiamo con attenzione le dichiarazioni di autorevoli esponenti del settore turistico savonese cogliendo la loro insoddisfazione riguardo l’andamento della stagione turistica quando la stessa è ancora in pieno svolgimento. Onde evitare cattive interpretazioni. come rappresentanti dei consumatori e quindi dei turisti, siano essi italiani o stranieri, cercheremo di esprimere la nostra opinione limitandoci a quanto, nell’attività di sportello e assistenza diretta o indiretta dei consumatori/turisti, siamo venuti a conoscenza.

E’ necessario dividere il turismo che si avvale dell’ospitalità alberghiera dalle altre tipologie ( vedi appartamenti ad uso turistico e seconde case) perché, pur con le stesse finalità hanno caratteristiche profondamente diverse, sicuramente concorrenti ma spesso conflittuali.

Esiste la necessità di trovare un “modus vivendi” perché, sia gli uni che gli altri hanno la necessità di condizioni generali atte a rafforzare ciò che serve ed eliminare ciò che ostacola un ordinato sviluppo del settore nel suo insieme.

Certamente se manca l’acqua, se il paesaggio e l’ambiente non sono curati a dovere, se il sistema delle comunicazioni stradali e ferroviarie va in tilt, se non è garantita ospitalità adeguata sulle spiagge libere e nei parcheggi per auto e caravan, se i prezzi non sono adeguati alla qualità dei servizi e delle merci e alla sufficiente professionalità degli operatori ,se il servizio sanitario d’urgenza è carente, il sistema non regge e la crisi può diventare grave ed irreversibile,

Certamente ci sono aspetti che incidono fortemente anche sulla qualità della vita della popolazione residente che vanno rimossi, quali il disordine comportamentale di certi personaggi/ospiti assolutamente irresponsabili e pericolosi che vanno isolati e perseguiti.

E’ indubbio , come è provato dai fatti, che la nostra Riviera non è adatta ad un turismo di massa ma deve tendere ad una riqualificazione della sua clientela con un modello che ne sappia interpretare le esigenze, per passare dal mordi e fuggi di basso livello, alla fidelizzazione di qualità.

Le possibilità esistono e solo su un piano di proficua collaborazione tra le componenti sociali ed economiche presenti sul territorio, compresi gli Enti ed Amministrazioni locali, si potranno trovare le soluzioni adeguate.

Gian Luigi Taboga

ASSOUTENTI Savona

Consigliere in Camera di Commercio delle Riviere di Liguria in rappresentanza dei consumatori