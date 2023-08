Trofeo “Fanfoni”, lo Speranza batte il Vado Juniores e si aggiudica la coppa: rossoblù secondi, Quiliano&Valleggia terzo

Savona/Quiliano. È solo calcio d’agosto ma, se il buongiorno si vede dal mattino, allora lo Speranza potrebbe davvero essere la rivelazione del girone “B” del campionato di Prima Categoria. “Noi nel gruppo dopo le tre big, ma campionato pericoloso”: mister Girgenti ha dimostrato di avere le idee chiare rispondendo così ad una delle domande a lui poste durante l’intervista sulla nuova stagione, un’annata che il tecnico sta preparando sottoponendo i suoi giocatori ad allenamenti sempre più duri e stimolanti.

Tra gli addetti ai lavori, durante le scorse settimane, qualcuno ha timidamente mormorato di trovare eccessiva la maniacalità di Girgenti per il mondo dilettanti. La prima uscita precampionato tuttavia, per il momento, ha dato ragione al tecnico dei rossoverdi. Lo Speranza infatti, ieri sera presso il “Picasso” di Quiliano, ha preso parte all’ottava edizione del “Trofeo Fanfoni”, triangolare amichevole istituito dalla società biancorossoviola per onorare la memoria di Umberto Fanfoni, storico fondatore del Valleggia.

A prendere parte alla manifestazione sono state Quiliano&Valleggia, Speranza e Vado Juniores, squadre le quali hanno dato vita a match davvero gradevoli e di buon livello. Alla fine a spuntarla, come già anticipato, sono stati gli uomini di mister Girgenti: i rossoverdi hanno sbaragliato la concorrenza imponendosi ai rigori contro la squadra di mister Ferraro e di misura contro il Vado Juniores grazie alla rete di Buzali.

Nella prima partita del torneo invece, il Vado Juniores ha battuto il Quiliano&Valleggia con il risultato di 4-1 (a segno Caruso per i biancorossoviola). Di seguito la classifica del “Trofeo Fanfoni”:

1ª Speranza

2ª Vado Juniores

3ª Quiliano&Valleggia

Girgenti dunque può già sorridere monitorando inoltre la crescita di due giocatori che si stanno allenando con lo Speranza nonostante non siano ancora stati ufficialmente annunciati dal club: si tratta di Raffaele Crocetta (cavallo di ritorno classe 1999) e Ibrahim Sabally (centrocampista classe 2002), due colpi ideali per alzare ulteriormente il tasso tecnico della rosa rossoverde.