Trofeo “Borreani”, questa sera Cengio in campo con le nuove divise ed una gradita conferma: Alessio Eboli sarà ancora granata

Cengio. Il classico granata con alcune macchie nere sul petto, i numeri di maglia bianchi su sfondo nero sulla schiena. È con questo look che questa sera il Cengio scenderà in campo al “Picasso” in occasione del torneo “Valerio Borreani”.

Il sodalizio del presidente Adriano infatti, la scorsa settimana, ha presentato le nuove maglie da gioco che verranno indossate durante le gare casalinghe della stagione 2023/2024.

A posare per presentare le nuove divise è stato Nicolò Guastavino, difensore classe ‘99 il quale continuerà ad essere affiancato da Alessio Eboli, terzino classe 2000 che ha scelto di continuare in granata nonostante le numerose offerte ricevute in estate.

In attesa dei primi impegni ufficiali continua dunque l’avvicinamento del Cengio alla nuova stagione: questa sera la squadra di mister Molinaro avrà la possibilità di testare il suo stato di forma contro formazioni decisamente di livello.