Trofeo “Borreani”, Grippo soddisfatto: “Vittoria che ci voleva”. Molinaro: “Indicazioni positive, in campionato pronti a giocarcela con chiunque”

Quiliano. Un trofeo “Valerio Borreani” utile per trarre spunti ed indicazioni tattiche. Sono stati davvero numerosi i suggerimenti che gli allenatori delle squadre partecipanti hanno potuto appuntare successivamente al triangolare amichevole andato in scena sabato sera al “Picasso”, questo per un trofeo precampionato (giunto quest’anno alla sua ventottesima edizione) che ancora una volta si è confermato di buon livello.

Al termine della serie di gare, mister Gianluca Molinaro (tecnico del Cengio) e Davide Grippo (capitano del Quiliano&Valleggia) sono intervenuti in coppia per raccontare le proprie impressioni su quanto mostrato dalle rispettive squadre. Sensazioni positive per Grippo: “È stato un torneo con tante partite belle da vedere e da giocare. Siamo contenti di aver disputato due gare riuscendo a mantenere la porta inviolata. Dopo 15 giorni di allenamenti al massimo la soddisfazione di questa sera ci voleva proprio”.

In seguito ecco le dichiarazioni rilasciate da Molinaro: “Le prestazioni di questa sera sono frutto di soltanto tre giorni di allenamento vero e proprio. Posso affermare di aver già iniziato a vedere cose estremamente positive contro squadre organizzate sia a livello societario che di giocatori. Abbiamo detto la nostra, usciamo come terzi ma va bene lo stesso”.

Tanti ottimi giovani in vetrina tra le file del Quiliano&Valleggia. “Punteremo a fare il meglio possibile – ha proseguito Grippo -. Tanti ragazzi facenti parte della rosa fino all’anno scorso hanno giocato in Juniores, la loro crescita sarà fondamentale per raggiungere l’obiettivo salvezza”.

Soddisfatto dai propri ragazzi e lusingato dalla candidatura della sua squadra come possibile outsider del girone A infine mister Molinaro: “La Prima Categoria è sicuramente un campionato diverso da quello disputato lo scorso anno. Giocheremo a viso aperto senza precluderci niente, principalmente proveremo a creare bel gioco. Fois in porta (Mattia, classe 2004) stasera ha fatto grandi cose, la nostra rosa tendenzialmente è giovane. I due veterani della categoria sono Marian e Giorgetti”.