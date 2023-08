Tre colpi di cannone e a Finalborgo “la Medievale” inizia col botto: grande festa fino a domenica

Finale Ligure. Giovedì 24 agosto è iniziata col botto la XXª edizione del Viaggio nel Medioevo. Anzi, è iniziata letteralmente col triplo botto; dopo i tre colpi di cannone un corteggio storico cosmopolita, con il Marchese Giovanni del Carretto e la Biscontina Adorno come figure centrali, ha dato inizio alla manifestazione.

Finalborgo, uno dei Borghi più belli d’Italia, è stato invaso (pacificamente) da oltre 10 mila persone che si sono mescolate festosamente ai popolani, dame, cavalieri e ai musici itineranti…disturbati da folli giocolieri. Taverne e mercanti iberici hanno colorato il paese; non mancavano antichi mestieri e giochi medievali per giovanissimi aspiranti scudieri. “Sold out” la cena medievale alla Locanda dei Cavalieri nei chiostri di Santa Caterina dove i commensali hanno mostrato di apprezzare, non solo la cucina medievale rivisitata dagli chef, ma anche gli spettacoli che si sono susseguiti durante lo svolgimento della serata, con un appagante applauso – non usuale – rivolto alle decine di volontari e professionisti impegnati nel servizio della cena.

Per il 45esimo dalla fondazione dell’associazione Centro Storico del Finale, l’antica capitale del Marchesato del Finale, ha nuovamente rivisto la sua festa medievale, in edizione ulteriormente migliorata: grande attenzione alla sicurezza, con l’ausilio di un’azienda specializza; presidi d’emergenza opportunamente e strategicamente posizionati; impiego di personale di servizio a coadiuvare le forze dell’ordine per vigilare sul sereno procedere dell’evento. Oltre a quanto previsto dalle normative, il Centro Storico del Finale, con il contributo della Città di Finale Ligure e il patrocinio della Regione Liguria, ha voluto assicurarsi che la manifestazione continui ad essere un festoso evento rievocativo che guardi al passato, mantenendosi efficiente e sicuro come una macchina moderna.

Questa mattina delegati di tutte le nazioni aderenti alla Confederazione delle manifestazioni storiche (CEFMH) sono giunti a Finale Ligure per prepararsi a svolgere, proprio nell’ambito della manifestazione, la loro assemblea generale per la prima volta in Italia, che si terrà sabato 26 presso Palazzo Ricci a Finalborgo. Ci saranno rappresentanti da: Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Ungheria, Polonia, e Belgio.

Questo era solo il primo dei quattro giorni di spettacoli che culmineranno con l’evento conclusivo: la battaglia finale di domenica sera, dove tutti i figuranti “combattenti”, nel letto del torrente Aquila, si cimenteranno nella rievocazione ispirata agli eventi narrati nel “Bellum Finariense” da Gianmario Filelfo nel 1453. Come ogni anno, l’ingresso è rigorosamente gratuito, ma con un’offerta alle porte si potrà indossare il braccialetto esclusivo “VNM 2023”e aiutare l’associazione a mantenere in vita questo grande evento spettacolare, contenitore di storia, tradizioni e cultura.

APPROFONDIMENTO

La manifestazione nata nel 2002 è diventata un evento medievale internazionale. Oltre al patrocinio della Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiquese dalla Federazione Italiana Giochi Storici, numerosi premi e riconoscimenti sono arrivati in questi anni a compensare il grande lavoro di organizzazione. Citando solo i principali: viene insignita della medaglia d’argento dal Presidente della Repubblica; nell’edizione 2018, in occasione dell’anno europeo del patrimonio culturale, giunge anche un riconoscimento del Ministero dei Beni Culturali, con il patrocinio dell’evento. Il Viaggio nel Medioevo ha assunto oramai proporzioni europee non solo per i numeri; l’Associazione Centro Storico del Finale, con il lavoro organizzativo, che inizia già durante la manifestazione dell’anno precedente per non concludersi praticamente mai, è riuscita a coinvolgere artisti di ogni genere provenienti da ogni paese. Grazie alla collaborazione della Companhia di attori da strada portoghesi Almanach, un gruppo di teatro originario di Oliveira do Bairro (Portugal) capitanato dal Direttore Artistico, Mario Da Costa, attualmente Presidente della Confederazione Europea (CEFMH). L’alta specializzazione, la professionalità del gruppo è stata riconosciuta per l’organizzazione delle principali manifestazioni portoghesi e interventi in tutta Europa. Raggruppando attori, giocolieri e professionisti del settore provenienti da ogni paese, il gruppo ha creato una compagine fortemente “mercenaria”: francesi, polacchi, spagnoli. I personaggi che si avvicendano nella vita Medievale rappresentata da Almanach sono fortemente realistici tanto che il Ministero della Cultura Portoghese utilizza spesso questi artisti per la realizzazione di progetti di “Storia dal vivo”.

Dal 24 agosto a Finalborgo non sarà inconsueto sentire parlare portoghese o spagnolo, oppure francese, scozzese, galiziano, misto al dialetto finalese e chissà… forse anche qualche dimenticata lingua medievale.