Tragedia in valle Cannobina, la 35enne albissolese Giulia Pozzebon muore durante un’escursione

Albissola Marina. Incidente fatale durante un’escursione in montagna, perde la vita la 35enne di Albissola Marina Giulia Pozzebon.

La donna era in vacanza in Svizzera con la famiglia, il marito e i figli, e ieri ha deciso di fare trekking con un’amica. Ma durante l’uscita è arrivata il maltempo: erano circa le 19, le due si trovavano a 2.034 metri della bocchetta del Fornale, quando la pioggia ha reso il terreno molto scivoloso e la donna ha perso l’equilibrio, cadendo per 150 metri dalla cresta del Monte Limidario, al confine tra la Valle Cannobina e il Canton Ticino.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi, sul posto è giunto l’elicottero della Rega che ha trovato la donna sul versante italiano della montagna. Una volta recuperato il corpo, è stata traportata in ospedale, ma purtroppo le sue ferite erano troppo gravi, per la 35enne albissolese non c’era più nulla da fare.