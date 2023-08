Tpl Linea, incontro rsu-azienda: sul tavolo carenza di personale e manutenzioni

Savona. Si è svolto ieri il secondo incontro tra la RSU aziendale di Tpl Linea e la rappresentanza aziendale, sono stati poste le problematiche contenute nelle procedure di raffreddamento, la parte aziendale ha proposto di discutere le problematiche riguardanti gli organici, il riconoscimento delle competenze contenute nell’accordo del 4/6/82, le problematiche sulla pianificazione delle manutenzioni alla presenza delle Segreterie Provinciali.

Si è concordato di aumentare la dotazione fiduciaria in modo volontario per gli autisti ad un massimo di 150 biglietti, di consentire il ritiro presso l’ufficio movimento di biglietti per la vendita a bordo nei giorni festivi. L’ufficio Movimento inoltrerà a breve alla RSU i turni invernali per consentire di presentare proposte e richieste di miglioramenti da valutare con tutti i Lavoratori.

I Delegati della RSU a termine dell’incontro hanno convenuto di richiedere un incontro il prossimo 10 agosto con rsu, segreterie e azienda al fine di proseguire la trattativa sui punti delle procedure di raffreddamento, rimanendo necessario trovare applicazione alle intese raggiunte con gli enti proprietari.

Per quanto riguarda le risorse, Massimo Nari, segretario della Filt Cgil, ha aggiunto: “Noi siamo preoccupati perchè la situazione ormai è sotto gli occhi di tutti e stiamo andando molto a rilento. Non è facile prre rimedio, ma dobbiamo cominciare a fare in modo che Comune di Savona e Provincia aprano un tavolo con gli enti proprietari. Bisogna reperire le risorse. Su 29 milioni di bilancio, solo 4 milioni da bigliettazione quando dovremmo averne 10. La lotta all’evasione deve essere la prima cosa. Il vero problema è che a livello nazionale ci mette ferro e gomma 6 miliardi, la Regione 18 milioni di euro. Su 4 aziende, solo due hanno chiuso i bilanci in positivo”.