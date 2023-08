Torna “Albenga Dreams”, manifestazione dedicata al fantasy

Nel centro storico di Albenga e in Piazza del Popolo a settembre torna Albenga Dreams. L’evento si terrà dall’8 al 10 settembre e vedrà la presenza di concerti, Cosplay, convegni, mostre,aree giochi attrezzate, workshop, dimostrazioni, area fumetto e tanti altre iniziative tematiche.

Un’esperienza che saprà coinvolgerà grandi e piccini, appassionati e non, che potranno vivere l’atmosfera magica del mondo fantasy e magari scattare una foto con il proprio personaggio preferito.

Per poter partecipare alla manifestazione occorre presentare gli appositi moduli scaricabili dal sito del Comune di Albenga ( vedi link http://www.comune.albenga.sv.it/upload/albenga_ecm8/gestionedocumentale/modulodiadesionealbengadreams20242_784_18733.pdf ) entro il prossimo 24 agosto.

Il modulo è rivolto a chi intende aprire cantine straordinarie, agli espositori non alimentari che saranno presenti con i loro stand, alle attività commerciali (bar, ristoranti, gastronomie/laboratori artigianali di alimenti) e food truck.

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Un appuntamento che negli anni è andato sempre più consolidandosi e che continua a crescere attirando nel nostro Centro Storico e in Piazza del Popolo che per l’occasione sarà lo scenario magico dei fumetti e del cosplay molti appassionati e non provenienti da vicino e lontano.”