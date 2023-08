Toirano, scarsa presenza d’acqua nella rete irrigua: “Stop agli usi diversi da quelli agricoli”

Toirano. No all’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto irriguo per usi diversi da quelli legati all’agricoltura. E’ questo l’invito che il sindaco di Toirano, Giuseppe De Fezza, rivolge a tutti gli utenti della rete toiranese.

“Alla luce delle verifiche effettuate in questi giorni sulla rete idrica irrigua gestita dal Consorzio di miglioramento fondiario Rio della Valle e dei fenomeni climatici che influenzano notevolmente la distribuzione e l’accesso alla risorsa – spiegano dal Comune – e considerato che è stata riscontrata una scarsa presenza di acqua, si raccomanda una gestione ottimale della rete idrica irrigua”.

“In ragione di ciò, andrà privilegiato il solo uso irriguo e rurale della risorsa idrica. Chiediamo per tanto di evitare l’utilizzo dell’acqua per quelle attività non attinenti al reale scopo della rete idrica del consorzio di miglioramento fondiario ovvero a titolo semplificativo e non esaustivo il lavaggio dei piazzali, di auto, di strade, rabbocchi e riempimento piscine e altro”.

“Si raccomanda inoltre a tutti gli utenti, anche per i fini rurali, di utilizzare la risorsa idrica con parsimonia”, chiosa il sindaco De Fezza.