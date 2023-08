“TheKilla”, il progetto di tre 19enni savonesi per sensibilizzare sull’abuso di alcool: “E’ fondamentale parlarne”

Savona. Sensibilizzare i giovani, e non solo, al consumo consapevole di alcool. E’ questo l’obiettivo di “TheKilla”, che ricorda il nome del super alcolico Tequila. Il progetto, che dà il nome a una nuova linea di abbigliamento, è stato lanciato da tre giovani savonesi, diplomati lo scorso anno scolastico all’Itis indirizzo grafico pubblicitario, vuole mettere sotto i riflettori il potenziale pericolo dell’abuso di sostanze alcoliche.

I protagonisti sono tre 19enni, Roberto Pastorino, Noemi Odorici, Ludovico Castronovi Beltrame. L’idea è nata a ottobre scorso tra i banchi di scuola ed è stato sviluppato tra un’ora buca e l’altra, trovando anche il sostegno di alcuni professori: “Secondo noi – spiegano – è un tema che non viene considerato, ma è fondamentale parlarne, come si fa con le droghe o la ludopatia. Sembra quasi essere un tabù, ma è un problema che riguarda molti e non si può far finta di niente”.

Per trasmettere il messaggio due disegni: sulla maglia bianca sono rappresentanti dei fiori rampicanti e una faccia goliardica visibilmente ubriaca, su quella nera uno scheletro seduto su una papera gonfiabile che tiene in mano una bottiglia di Tequila.

L’inaugurazione della linea di abbigliamento sarà sabato 2 settembre presso la galleria d’arte Temide in via dei Vacciuoli 15R Savona: “E’ già diventata una cosa più grande di quella che avevamo immaginato, ma speriamo di poter crescere ancora”, si augurano i tre ragazzi. Sarà anche avviata una collaborazione con gli artisti che espongono in galleria.