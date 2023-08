Tentato scippo ad Alassio: prova a strappare la collanina ad un’anziana ma viene messo in fuga

Alassio. Tentativo di scippo nella serata di ieri (9 agosto), intorno alle 19, ad Alassio, ai danni di un’anziana. È successo nei pressi della via Aurelia.

Stando a quanto riferito, un giovane si è avvicinato alla signora, che era da sola, e ha cercato di strapparle una catenina d’oro dal collo spintonandola.

Ma il ladro non è stato fortunato. Non solo non è riuscito nel suo intento, rimanendo a mani vuote, ma è stato messo in fuga dalle grida della donna.

Sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri, che si trovavano già nelle vicinanze del luogo dell’accaduto, e l’ambulanza.

Per fortuna l’anziana non ha riportato gravi ferite, ma solo un grosso spavento: è stata medica sul posto senza necessitare del trasporto in ospedale.