Tavolo per lo sviluppo economico, riunione in Provincia: “Nuovo casello a Savona e bretella Carcare-Predosa”

Savona. Riunione decl Tavolo dello sviluppo provinciale dopo il finanziamento di 50 milioni di euro per l’area di crisi complessa savonese. Presenti la Provincia, Cgil Savona, Unione Industriali, Confcommercio.

“Chiederemo supporto al ministero per alcuni interventi infrastrutturali. Tra questi il nuovo casello a Savona, la Carcare-Predosa e il potenziamento della Savona Altare”, ha spiegato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

Il 20 settembre è fissato un incontro in Regione con l’assessore e i 21 Comuni interessati: “Insieme chiederemo supporto al ministero”. Questa riunione sarà preceduta da un confronto con i sindaci.

Il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa sottolinea l‘importanza del finanziamento: “E’ un’opportuna per il territorio ed è un risultato mai visto in provincia, portato a casa grazie allo sciopero di Cgil, Cisl e Uil nel 2016”.

Si è affrontato anche il tema del rigassificatore: “I presenti mi hanno chiesto di farmi promotore delle richieste e di chiedere un incontro per condividere i dettagli tecnici”. E sulla vicinanza alla costa sottolinea: “Sarà posizionato in un’area dove già adesso attraccano le petroliere”. Tra le richieste a favore del territorio Olivieri propone di “chiedere regimi agevolati per i costi energetici per le aziende del territorio”.

Nel mirino di Pasa l’iter: “Il metodo usato dal presidente Toti nella condivisione con il territorio è profondamente sbagliato. Abbiamo chiesto a Olivieri confronto più stretto con le associazioni di categoria. Non può Regione Liguria a determinare il modello di sviluppo di questa provincia, ieri erano i cassoni per la diga foranea di Genova e i depositi di Gnl, oggi il rigassificatore, domani, chissà, il termovalorizzatore”.