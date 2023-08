Agg. 13.19 L’incidente sarebbe avvenuto all’interno di una galleria, poco prima del casello di Altare. Attualmente si registrano ancora lunghe code che partono già dal casello di Savona sino ad Altare. Secondo quanto riferito, i feriti coinvolti nell’incidente non sarebbero in gravi condizioni. Tutte le ambulanze sul posto sono rientrate in codice giallo.

Agg. 12.45 Il traffico autostradale tra Carcare e Altare è ancora paralizzato a causa dell’incidente avvenuto intorno alle 11 di questa mattina. Lungo il tratto interessato dal sinistro si registrano lunghe code. Secondo quanto riferito, l’impatto, avvenuto per cause ancora in via di accertamento, si sarebbe verificato tra due auto in un tratto di autostrada ad una corsia a doppio senso di marcia. Sul posto stanno lavorando i soccorritori, una squadra dei vigili del fuoco e il personale di Autofiori. Al momento non si hanno ancora notizie precise circa il numero di persone rimaste coinvolte ed eventualmente ferite nell’incidente.

Altare/Carcare. Incidente nella tarda mattinata odierna sull’autostrada A6, tra Altare e Carcare.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, che avrebbe coinvolto almeno due auto.

Presenti sul posto l’automedica del 118 e cinque ambulanze con i militi della Croce Rossa di Millesimo, Croce Bianca di Altare, Carcare e Cairo Montenotte. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e una squadra dei vigili del fuoco.

Tamponamento in A6, code e disagi tra Carcare e Altare

Diversi i disagi alla traffico lungo il tratto interessato dall’incidente, dove si sono formate lunghe code nell’unica corsia al momento disponibile.

Aggiornamenti in corso.