Successo di partecipazione per la Camminata Bardinese: vincono Carlo Bonnet e Laila Hero

Bardino Vecchio, frazione di Tovo San Giacomo, ha vissuto nel pomeriggio di domenica 6 agosto la 34ª edizione della Camminata Bardinese.

Organizzata dalla Asd Valmaremola, la corsa podistica si è svolta con partenza alle ore 18,10 circa e arrivo nei pressi della chiesa.

La gara, non competitiva, è stata preceduta da una corsa riservata ai bambini, che si sono sfidati tra gli applausi dei presenti. Poi, il via alla gara aperta a tutti, che si è sviluppata lungo il tracciato di poco superiore ai 7 chilometri, con 283 metri di dislivello positivo, che era già stato proposto lo scorso anno. Nutrita la partecipazione, in crescita rispetto alle recenti edizioni, con 127 concorrenti al via.

Carlo Bonnet, classe 1984, della Sport Project VCO, è stato il più rapido di tutti, tagliando il traguardo per primo dopo 28’07”. Seconda posizione per Alessandro Arnaudo in 28’39”, terza per Gabriele Canavese in 29’36”.

A seguire, quarto Pablo Barnes in 29’43”, quinto Lorenzo Murachelli in 30’55”, sesto Giovanni Pesce in 31’36”, settimo Roberto Parodi in 31’49”, ottavo Diego Sistro in 31’54”, nono Bartolomeo Moraglia in 31’55”, decimo Davide Lanaro in 32’22”, undicesimo Mirko Ferrando in 32’30”, dodicesimo Achille Faranda in 32’37” e via via tutti gli altri.

Tra le 44 donne in gara ha primeggiato Laila Francesca Hero, classe 1980 dell’Atletica Arcobaleno, in 34’38”. Seconda classificata Virginia Oliveri in 34’50”; terza Marcella Ferraro in 38’09”.

Quarto posto per Barbara Montrucchio in 38’35”, quinta Camilla Barnes in 40’04”, sesta Daniela Prato in 40’11”, settima Chiara Cravino in 40’21”, ottava Sabrina Barbieri in 40’58”.

Sono stati premiati i primi cinque assoluti e i primi tre delle singole categorie anagrafiche, che hanno visto i successi di Andrea Giglio (M12-16), Martina Giglio (F12-16), Diego Sistro (M17-39), Elena Palezzato (F17-39), Mirko Ferrando (M40-49), Daniela Prato (F40-49), Giovanni Pesce (M50-59), Sabrina Barbieri (F50-59), Giovanni Zuffo (M60 e oltre), Mariagiovanna Casule (F60 e oltre).

Il podio femminile