“Stop al genocidio contro il sud o ti uccideremo”, minacce mafiose al ministro Calderoli: solidarietà di Lega Liguria

Liguria. “Stop al genocidio contro il sud o ti uccideremo”. È questo il riassunto della lettera di minaccia scritta contro il ministro gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

A rispondere è stato lo stesso Calderoli, via Facebook. Ecco le parole testuali riportate sulla missiva: “Se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ti uccideremo. Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi”.

“Io non ho paura delle minacce, non mi spavento e vado avanti fino a quando non avrò realizzato l’autonomia regionale. E poi dopo andrò a fare il pensionato sul mio trattore”, la replica del ministro.

Ed è subito arrivato il messaggio di solidarietà da parte della Lega Liguria: “Esprimiamo piena solidarietà al ministro minacciato di morte con una lettera a firma della mafia. La Lega non piega la testa davanti a nessuno e andrà avanti per realizzare l’autonomia regionale che è uno dei pilastri del nostro progetto politico. Forza Roberto, ti siamo vicini e ti daremo sempre il necessario sostegno, non ci fermeranno”.