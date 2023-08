Stella, via libera alla riqualificazione energetica della caserma dei carabinieri: investimento da 165mila euro

Stella. Lo scorso mercoledì 30 agosto il consiglio comunale e la giunta di Stella hanno approvato rispettivamente una variazione di bilancio che, tra l’altro, prevede lo stanziamento di 165 mila euro da destinare alla riqualificazione energetica della caserma dei carabinieri di Stella.

Il progetto esecutivo comprende un primo lotto di lavori finalizzati alla realizzazione di cappotto esterno e coibentazione di terrazza, solaio e sottotetto e relative finiture e manutenzioni dei prospetti esterni dell’edificio.

L’intervento è stato ritenuto prioritario ed iscrivibile tra gli “investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e dì edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili” co-finanziabili con i contributi di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge numero 160/2019 che sono confluiti all’interno della M2 C4 I2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni” del PNRR ed in particolare con le annualità 2023 e 2024.

Tali disposizioni hanno consentito al Comune di Stella, alla luce della dimensione demografica, di beneficiare di un contributo pari a 100 mila euro.

L’ulteriore somma di 65 mila euro è stata finanziata con fondi comunali derivanti dall’applicazione dell’avanzo vincolato 2022.