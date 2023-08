Spotorno, conclusi gli incontri tra il CEA Riviera del Beigua e i “Punti Blu” con il campo solare

Spotorno. Si sono conclusi, martedì 22 agosto, gli incontri tra Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua e i bambini del Campo Solare del Comune di Spotorno, organizzati in sinergia con il settore ambiente del Comune di Spotorno.

Durante i quattro incontri, suddivisi tra luglio e agosto, i bimbi hanno potuto cimentarsi in differenti esperimenti e giochi divertenti ed educativi volti a capire le varie proprietà dell’acqua. Ma non solo. Gli incontri sono stati altresì occasione per approfondire ciò che la superficie del mare nasconde: tra animali colorati, cetacei dai “poteri” straordinari e giochi di squadra, i piccoli partecipanti hanno imparato a riconoscere alcune delle principali specie marine presenti sui nostri fondali e avere più coscienza dell’ambiente che li circonda.

“I campi solari rappresentano, per vari motivi, un’esperienza fondamentale nello schema educativo dei bambini. Attività all’aria aperta e in un contesto naturale come quello del mare e della costa, stimola in loro maggiore curiosità e voglia di sapere. Si ringraziano gli educatori del Campo Solare di Spotorno per il prezioso supporto dimostrato”, si legge in una nota.