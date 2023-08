Spotorno, aperte le iscrizioni alla ludoteca comunale: ecco come presentare la domanda

Spotorno. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni della ludoteca Arbaxia di Spotorno, un servizio del Comune coordinato da SIssi Campanella della cooperativa Progetto Città.

“E’ un servizio fondamentale per il nostro paese – fa sapere Veruska Schoepf, assessore ai servizi sociali del Comune di Spotorno -, perchè offre diverse opportunità di crescita cognitive, educative, di socializzazione e divertimento. Le educatrici presenti sono molto professionali e disponibili a nuovi progetti. L’anno passato abbiamo pensato ad un progetto che ha visto una collaborazione tra i bambini della Ludoteca e gli anziani del Centro Sociale Anziani Polifunzionale. In particolar modo è stato avviato il progetto ‘Maniman’ che ha portato a creare degli scaldacollo fatti dai bambini con l’aiuto degli anziani”.

“Nel periodo prenatalizio – aggiunge – sono stati preparati dei biscotti e della cioccolata calda e sono state lette delle “favole al calduccio”. Nella seconda metà dell’anno sono stati creati oggetti in ceramica, mentre in primavera è stato usufruito il campo di bocce dell’Opera Pia Siccardi. Anche per quest’anno stiamo abbiamo già iniziato a pensare a nuove idee. Inoltre a grande richiesta, per venire incontro alle famiglie, abbiamo deciso di seguire il calendario scolastico. Pertanto, mentre negli anni passati la Ludoteca veniva aperta dal mese di ottobre, quest’anno il servizio sarà già attivo dal 18 settembre 2023 e terminerà il 7 giugno 2024″.

E’ possibile inviare la domanda di iscrizione da venerdì 18/8/2023 a domenica 03/9/2023 scaricando il modulo dal sito del Comune di Spotorno nella sezione “Avvisi” e inviandolo via mail a protocollo@comune.spotorno.sv.it oppure consegnandolo all’ufficio protocollo nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17.