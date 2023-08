“Spiagge Sicure” a Ceriale, Bagni Marini in prima linea nel presidio della passeggiata e del litorale

Grande apprezzamento da parte del presidente dei Bagni Marini di Ceriale al finanziamento per la polizia municipale del progetto “Spiagge Sicure”, che assegna a ogni Comune beneficiario oltre 33mila euro per i servizi estivi di potenziamento della sicurezza urbana, che vedono impegnati gli agenti della polizia locale, anche in orario serale e notturno.

L’iniziativa verrà presentata, domani, martedì 8 agosto, alle ore 18.00, presso piazza della Vittoria con il saluto del sindaco di Ceriale Marinella Fasano.

“Siamo uno dei pochi comuni che hanno ottenuto nuovamente questo finanziamento, un bel risultato per la nostra comunità che vive sul turismo e la stessa stagione balneare: grande attenzione alla sicurezza pubblica contro la micro criminalità che, soprattutto in estate, colpisce le località della riviera e può creare situazioni di disagio per i nostri cittadini e turisti” afferma il presidente dell’associazione Bagni Marini di Ceriale Silvio De Francesco, che ribadisce l’importanza di un costante presidio del territorio comunale, in particolare la passeggiata e i tratti del litorale.

“I bagni marini sono sempre stati affianco della polizia locale nella lotta all’abusivismo commerciale e alla vendita di merce contraffatta, così come nella tutela complessiva delle nostre spiagge, segnalando eventuali condotte illecite: questo per implementare la stessa percezione di sicurezza dei nostri ospiti e villeggianti”.

“Importante la presenza di una postazione fissa della polizia locale in prossimità del pontile comunale e degli stabilimenti balneari, così come l’attuazione del piano di controlli giornalieri e serali che, auspico, possano rappresentare un deterrente rispetto a possibili criticità di ordine pubblico” conclude il presidente dei Bagni Marini cerialesi.