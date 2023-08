Somministrazione di alcool a minori: il questore chiude un bar di Laigueglia

Laigueglia. Il questore ha sospeso per cinque giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS, la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un bar di Laigueglia per la somministrazione di alcool a minori.

L’atto, notificato oggi dai poliziotti del Commissariato di Alassio, è stato adottato grazie anche alla segnalazione arrivata alla Questura tramite YOUPOL: l’App gratuita della Polizia di Stato attraverso la quale – anche in forma anonima – possono essere inoltrate segnalazioni in tema di stupefacenti, violenza domestica o bullismo.

Quanto segnalato su YOUPOL questa volta riguardava un bar di Laigueglia che attirava un gran numero di giovanissimi avventori ai quali veniva servito alcool senza che nessuno ne accertasse la minore età.

Per accertare la veridicità di quanto segnalato sono stati immediatamente organizzati alcuni controlli effettuati dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, nel corso dei quali è stata effettivamente contestata la somministrazione di alcool a minori. Da qui l’emissione del provvedimento da parte del Questore di Savona.

Massima attenzione sarà rivolta anche nei prossimi giorni ai controlli degli esercizi pubblici, in particolare a quelli notturni, per consentire il divertimento dei giovanissimi in piena sicurezza e tutelare quelle attività, la maggior parte, che rispettano scrupolosamente le norme che tutelano la sicurezza e la salute dei minori.

Continua l’intensificazione dell’attività di prevenzione, messa in atto dal Questore di Savona, per garantire il divertimento in condizioni di sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile. In particolare durante questo periodo estivo l’attenzione è massima sulla prevenzione ed il contrasto alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori.