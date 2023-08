Sofia Santoro è la nuova Miss Albenga Summer: in autunno le finale in crociera per il titolo di Miss Blumare 2023

Albenga. Sarà Sofia Santoro a rappresentare il ponente ligure alle finali di Miss Blumare 2023, concorso di bellezza nazionale giunto alla 15° edizione che, anche quest’anno incoronerà, la sua regina su una nave da crociera, la MSC Fantasia.

La 18enne, residente a Milano, si è aggiudicata infatti la fascia di Miss Albenga Summer conquistando di diritto il pass per la fase finale del concorso che si terrà dal 25 ottobre al 1° novembre. Ieri sera (11 agosto), in una piazza De Andrè gremita, l’incoronazione, al termine di una serata all’insegna della moda e dello spettacolo.

Undici le concorrenti che hanno sfilato nelle tre prove (un’uscita casual, una in abito da sera e una in bikini) e otto le fasce assegnate.

A giudicare le ragazze la giuria guidata da Valentina Corradi (Miss Blumare 2021 e co- conduttrice di Paperissima Sprint) e composta da: Alessandro Campanile (attore e modello savonese), Mario Mesiano (attore), Enrico Balsamo (presentatore, cabarettista, ventriloquo), Annamaria Vercellino (organizzatrice di eventi culturali e moda a Palazzo San Siro Gallery), Stefano Franchi (giornalista); Grazia Pitorri (giornalista), I Fieui di Caruggi (rappresentati da Gianfranco Radini e Carmelo Monterosso) e, in rappresentanza del Comune di Albenga, il consigliere comunale Raiko Radiuk. La serata si è aperta con i saluti del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Tra una sfilata e l’altra, anche le esibizioni della cantante Rachele Noli (15 anni di Alassio, vincitrice del Premio Televisivo al Concorso di Montecatini Terme Voci D’Oro) e della scuola di danza Riva Dance Accademy di Vania Romagna e Riccardo Coralli.

La serata ha chiuso il tour estivo organizzato da Francesca Bianco e Massimo Enrico e composto da diverse tappe, durante le quali la varie partecipanti hanno collezionato punti in vista della finale regionale di Albenga. E la somma di questo punteggio con i voti espressi ieri sera dalla giuria ha deciso il nuovo volto di Miss Albenga Summer. Non senza soprese, come dimostrano l’espressione di stupore e le lacrime di Sofia Santoro al momento dell’annuncio della presentatrice Selene Coccato. A consegnarle la corona e stringerla in un forte abbraccio Marta Merello, vincitrice del titolo lo scorso anno.

Sofia Santoro e Valentina Corradi

Sul podio di questa edizione anche Alice Fenoglio (20 anni di Torino), eletta Miss Eleganza, e Soraya Gabbiano (16 anni di Borghetto Santo Spirito), eletta Miss Bikini Scompagnati.

Per quanto riguarda il resto della classifica: 4° posto per Manuela Mintrasti (21 anni di Quiliano) è stata eletta Miss Cinema e si è aggiudicata una borsa di studio di un anno presso la Creative Academy, scuola di recitazione, regia e doppiaggio di Savona. Quinta invece la 18enne di Leca d’Albenga Klea Kashari (Miss In Tv), sesta la 17enne di Villanova d’Albenga Aurora Genua (Miss Fashion Style), settima la 17enne di Asti Angelica Tessitore (Miss Fotomodella) e ottava la 19enne di Loano Elisa Broccolato (Miss Milano Accademy).