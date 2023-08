Società veloce

“Il computer è così veloce perché non pensa” afferma lo scrittore polacco Gabriel Laub, ma credo che la notazione più rilevante sia che l’impiego sistematico, acritico e invasivo che se ne fa induca a una sorta di effetto specchio i nostri neuroni tanto da abituare al non pensiero l’essere umano a tutto vantaggio della velocità, forse anche della funzionalità del sistema tarato su obiettivi economici e non antropocentrici, ma con grave danno per la qualità del pensiero. Recenti studi in ambito neurologico hanno fatto riscontrare inattese differenze, se non addirittura mutazioni, a livello cerebrale tra le persone che potremmo definire “normali” e soggetti, soprattutto adolescenti, “dipendenti” dall’impiego esasperato di internet. Siamo solo agli inizi ma la ricerca della neuroscienza sta occupandosi del problema, forse anche alla luce di quanto la scuola sta tentando disperatamente di far notare circa le abilità dei nostri giovani: la soglia di attenzione breve e superficiale, l’inattitudine alla lettura, le gravi lacune ortografiche e sintattiche, la povertà lessicale e fermiamoci a questo livello. A questo proposito l’affermazione che i giovani leggono poco deve essere meglio declinata; credo che l’elemento cruciale non vada individuato nel quanto ma nel come e, di nuovo, l’aspetto più rilevante è la velocità: provo a chiarire. I nostri ragazzi leggono in internet e gli esperti sostengono che tale ambito induca a una “lettura a effe”, procedendo verso il basso diminuiscono via via le parole realmente osservate e colte fino a ridursi alla distrazione totale. Un simile approccio produce, o è prodotto, la questione va chiarita, l’offerta o la ricerca di testi estremamente brevi, semplici; alcuni affermano siano sintetici, ma, mi sembra, ne rimangano comunque compromesse la qualità e la profondità. Tali testi risultano tragicamente inadeguati a riflessioni filosofiche, storiche e anche scientifiche, ma di certo sono molto veloci nell’essere consumati, e mai un termine è stato utilizzato con maggiore premeditazione.

La superficialità dilaga e diviene complesso riuscire a comunicare a simili lettori la profonda differenza tra cultura e sommaria informazione. La questione diventa: per quale ragione si dovrebbero trascorrere anni in faticoso studio quando sarà sufficiente una veloce ricerca in internet per avere a disposizione una quantità di informazioni che nessuna mente umana sarebbe mai in grado di accumulare? Quanto mi sembra ancor più tragico è il dilagare di questa prospettiva poiché se tutti credono al medesimo inganno questo diventa una verità e, in molti casi, può assurgere a verità logica se non addirittura scientifica. Assurdo? Non siete convinti che se foste nati e cresciuti nell’XI secolo anche voi sareste stati certi della staticità del nostro pianeta? E chi si fosse potuto permettere di studiare non avrebbe acquisito verità logico-scientifiche a fondamento dell’errore? Certo, avremmo bisogno di un nuovo Cristoforo Colombo, ma è oramai assodato che la sua visione, a parte gli errori di calcolo, era condivisa da tempo da molti, ma proclamarla, oltre ai pericoli legati alla censura, avrebbe generato più problemi di quanti ne risolvesse: due buoni motivi per adeguarsi all’errore collettivo. Non mi sembra che le cose vadano oggi tanto diversamente. Qualcuno prima del “grande viaggio sul globo” avrebbe osato risolvere logicamente il dilemma di un’enorme massa di terra che sarebbe dovuta galleggiare nel vuoto? Oppure negare l’evidenza del movimento del sole? Stravolgere la logistica ultraterrena? Destabilizzare le certezze della teologia? Ebbene oggi nessuno oserebbe denunciare la stupidità informatica, il ruolo di utili idioti di milioni di automi umani fagocitati da internet, la possibilità di rovesciare i rapporti di forza tra mezzi e utilizzatori degli stessi. Chi oserebbe mai contestare “le magnifiche sorti e progressive” della costante accelerazione della vita e del sistema mondo? Non si troverebbe a divenire oggetto di derisione come fosse un banale terrapiattista?

La logica che sorregge l’assioma “velocità maggiore maggior successo” è omogeneamente condivisa e soprattutto viaggia in assoluta sincronia con il progetto di adattamento dell’uomo agli interessi del sistema economico dove poco importa chi sei ma quanto possiedi e che successo riscuoti. La logica della competizione induce a divenire sempre più veloci e, poiché il pensiero rallenta, a non chiedersi verso quale destinazione conduca la corsa. Veloce, riduci a zero i tempi d’attesa, sbuffa se il computer impiega più di cinque secondi a soddisfare le tue aspettative così poi, conclusa l’attività veloce e depensata, potrai riposare il cervello dormiente annegandolo nelle paludi dei social dove sarai piacevolmente intrattenuto da influencer tanto ignoranti quanto celebrati, dove potrai memorizzare litanie di testi musicali tutti identici ma facilmente recitabili come un ripetitivo rosario, sarà sufficiente contengano una spolverata di citazioni recuperate in rete per elevarne la banalità della forma a dignità di contenuto. Da oramai lontani ricordi liceali so che la velocità in fisica, meglio ancora in cinematica, è individuata dal rapporto tra lo spazio e il tempo impiegato a percorrerlo. Non mi inoltro in questioni specialistiche come la riflessione sulla velocità come derivata del vettore posizione rispetto al tempo poiché è sufficiente la più semplice definizione per questo argomentare, nemmeno mi incammino su orme a me più famigliari riandando al concetto di durata bergsoniano, piuttosto riporto alla memoria presente la definizione dell’ironico De Crescenzo che descriveva il tempo come bidimensionale affermando che fosse possibile fruirlo in lunghezza, com’è consuetudine, o in larghezza, com’è più saggio. L’esortazione decrescenziana a zigzagare allargando il proprio tempo è tesa, a mio parere, a riappropriarci del presente, sia non impaludandoci nel passato pur studiandolo, che proiettandoci in un poi che svuota l’adesso rendendolo solo funzione di altro da sé. È vero, un tempo in larghezza risulterebbe conflittuale con il dogma della velocità, ma quanto riuscirrebbe più appagante!

Nel suo lavoro del 2007, L’illusione dell’immortalità, Baudrillard affrontava proprio il tema dell’accelerazione della vita contemporanea priva di un senso proiettivo, utopico, ma fine a se stessa e, cosa ancor più grave, capace di cancellare la profondità della relazione tra l’individuo e il tempo e già quasi un secolo prima Habermas ne denunciava la rilevanza sociale e politica. La fretta e la sommarietà con la quale si possono recuperare in rete informazioni e opinioni vanno a vantaggio della velocità a tutto danno della necessaria complessità della comunicazione sempre più immediata e sempre più ingannevole. Come non comprendere l’insorgere dell’analfabetismo di ritorno che ribattezzerei analfabetismo di rete? Se davvero abbiamo compreso che è veloce un incedere che riduce i tempi di percorrenza da una condizione all’obiettivo successivo, diviene evidente che l’attuale è una velocità statica, una frenesia madre del caos sterile, non il meraviglioso caos dentro di sé capace di generare una stella che danza, ma quello del mercato nel quale tutti urlano e le parole del genio si confondono a quelle del ciarlatano imbonitore. È proprio la parvenza di una velocità che non ha coscienza della destinazione alla base della “Società veloce” che sembra scimmiottare il “facimm’ ammuina” di partenopea tradizione. La società veloce è immobile, genera un vortice che omogenizza e appiattisce, ogni cosa, che sia un pensiero o un manufatto nemmeno è più importante e già questo è un grave danno, tutto, dicevo, deve muoversi vorticosamente per non dare modo di essere compreso, riportartandolo a quella misura che è l’uomo stesso e deve essere consumato in fretta così da perdere di rilevanza e garantire che a vincere, a questo tavolo per il gioco d’azzardo, non sia mai il giocatore ma il gioco stesso così che i partecipanti si “de-vertano” e la società veloce acceleri verso il vuoto di pensiero che l’ha generata e ottusamente l’attende a fauci spalancate.

