“Sliding Dog”, il video per promuovere le vacanze dog friendly ad Alassio in semifinale al Pet Carpet Film Festival

Alassio. È in semifinale al Pet Carpet Film Festival di Roma, il cortometraggio commissionato dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Alassio nel 2022 per invitare i proprietari dei cani a trascorrere le proprie vacanze nella Città del Muretto, ma anche per sensibilizzarli – turisti e residenti – ad una maggiore attenzione rispetto al decoro urbano.

Il video, dal titolo “Sliding Dog”, è stato scelto tra centinaia di candidati e sarà giudicato il 6 e 7 ottobre presso la Casa del Cinema a Roma.

Il protagonista del video è Cecio, attore consumato e già vincitore di un Award al Dog Film Festival grazie ad un cortometraggio realizzato dalla sua padroncina Doroti Polito sull’abbandono dei cani: una commovente storia di solitudine e di gioia ritrovata proprio grazie ad un dolcissimo pelosetto.

In questo nuovo video, della durata di due minuti, Cecio, diretto dalla sua inseparabile umana, Doroti Polito, veste i panni di uno spensierato vacanziero insieme alla padroncina interpretata da una splendida Francisca Peña.

“Sono molto contenta di poter contribuire alla sensibilizzazione per l’amore dei nostro amici a 4 zampe, se riesco bene vuol dire che il messaggio arriva e quindi per me è il massimo – commenta la regista Doroti Polito – Portate sempre i vostri cani con voi e viveteli. Non lasciateli a cuccia”.