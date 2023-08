Sicurezza sul lavoro, Ebiten: “Bene in Liguria i nuovi tecnici sulla prevenzione, ma teniamo acceso il faro sul problema”

Liguria. “I 72 nuovi tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro suddivisi tra le Asl liguri sono senz’altro una buona notizia”. Ne è sicuro Domenico Daniele Geria, presidente di Ebiten Liguria, da tempo “impegnato in tutta la regione con l’Ente bilaterale che dirige a mettere in campo quanto di meglio per una maggiore sicurezza a lavoro”.

“Entro l’anno, dopo il completamento dell’iter determinato da Alisa, nuove risorse potranno contribuire a far decrescere le vittime di incidenti sul lavoro. I nuovi tecnici – continua il Presidente di Ebiten Liguria Geria – presteranno attività attraverso sopralluoghi e piani di intervento per la riduzione dei rischi all’interno dei dipartimenti di prevenzione a cui afferiscono, tra gli altri, servizi di controllo nei cantieri edili, nelle aziende, nelle fabbriche”.

“Non posso che esprimere soddisfazione, per Ebiten Liguria, questo è un tema centrale che necessita interventi, mi tralasciando quell’opera di sensibilizzazione continua che fa da faro perpetuo sul problema. Oggi concorsi in linea e maggiore consapevolezza dell’assessorato della sanità, sono elementi su cui si può ben sperare per il futuro” conclude Domenico Daniele Geria.