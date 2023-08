Sicurezza Albenga, Ciangherotti denuncia: “Bivacchi e accattoni a tutte le ore in viale Martiri e via dei Mille”

Albenga. “Il mese di agosto rappresenta un momento cruciale per il turismo e quindi per tutte le attività commerciali. Peccato che ad Albenga, alle porte del centro storico, residenti e turisti debbano fare i conti con la presenza di bivacchi e accattoni a tutte le ore del giorno, con evidenti ripercussioni negative sui negozi e, più in generale, sull’immagine della città”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo il capogruppo ingauno, “basta farsi una passeggiata in viale Martiri della Libertà piuttosto che in via dei Mille per rendersi conto di una situazione indegna per una città come Albenga. Insicurezza e degrado, ma anche danni economici per le diverse attività che vorrebbero lavorare in un ambiente circostante decoroso”.

“Forse il sindaco Tomatis – prosegue il capogruppo albenganese – è sempre troppo impegnato al telefono e quindi non si rende nemmeno conto di quello che succede sotto casa sua. Personalmente sto continuando a ricevere le lamentele dei nostri commercianti e dei tanti cittadini che non ne possono più di questa situazione”.

Ciangherotti, infine, chiede all’amministrazione albenganese di intervenire: “Inutile riempirsi la bocca della bellezza del centro storico, reso ancora più invitante grazie agli investimenti e agli sforzi dei nostri imprenditori, se alla fine chi amministra non è in grado tutelare l’immagine di Albenga – conclude -. Bivacchi e accattoni sono un pessimo biglietto da visita. Possibile che il sindaco Riccardo Tomatis non li noti? La maggioranza si svegli e predisponga dei controlli mirati laddove oggi regnano solo degrado e vagabondaggio. Lo chiedono i cittadini e tutti quelli che sono costretti a lavorare nelle loro attività circondati da uno scempio che, inevitabilmente, danneggia i loro affari”.