Siccità e acquedotti, Taboga (Assoutenti): “Da Andora a Savona provvedimenti comuni segnalano stato di allarme”

Provincia. “Con una cadenza che ha preso un ritmo molto preoccupante, in vari comuni sono scattati provvedimenti che accelerano uno stato di vero e proprio allarme, maturato in uno stato di prolungata siccità e di una inadeguata gestione del sistema acquedottistico”. Lo dichiara, in una nota, il presidente onorario di Assoutenti Savona Gian Luigi Taboga.

“Ormai da Andora a Savona – spiega – ed in molti centri dell’entroterra e della Val Bormida, si sta prendendo coscienza di una situazione che richiede non solo attenzione ma provvedimenti che potrebbero incidere pesantemente su gli usi e le consuetudini dei cittadini, abituati ad una disponibilità illimitata di un bene così prezioso come l’acqua. C’è voluta una crisi così evidente come quella attuale per mettere allo scoperto le carenze strutturali per quanto riguarda l’emungimento dalle falde e dalle sorgenti, della distribuzione con reti obsolete e inadatte, con un sistema di depurazione incompleto, dispendioso e inadatto al recupero delle acque per uso agricolo ed industriale”.

Secondo Taboga, “le norme prevedono l’interconnessione delle reti per garantire una omogenea distribuzione sia dell’acqua potabile che per l’uso agricolo/industriale, secondo un concetto di solidarietà che è all’opposto del gretto campanilismo; esistono comunità allo stremo ed altre che si compiacciono della propria sufficienza, ignorando che solo con una gestione globale e condivisa esiste un futuro per tutti. Un altro motivo di critica al sistema deriva dalla mancata realizzazione della sussidiarietà che prevede la partecipazione dei cittadini, specialmente di quelli socialmente organizzati, di essere una componente essenziale di partecipazione, proposta e controllo. La stesura ed il rispetto della ‘Carta di qualità del servizio’ deve avere la stessa dimensione territoriale della Provincia (ATO) e deve essere redatta obbligatoriamente con il concorso delle Associazioni dei Consumatori legalmente riconosciute anche come diretti interlocutori nei processi di conciliazione atti a redimere eventuali contrasti tra gli utenti ed il gestore del servizio integrale”.

“Ciò premesso, considerato il momento di indubbio interesse generale, nel mentre invitiamo gli utenti alla massima attenzione nell’uso corretto e consapevole della risorsa acqua, invitiamo ancora una volta coloro che hanno le responsabilità di gestione del settore acquedottistico, ad aprire un tavolo di confronto allargato alle varie componenti sociali ed economiche per definire ed assumere provvedimenti a livello provinciale a valenza condivisa, concreta e urgente“, conclude Taboga.