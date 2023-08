Si taglia con una sega circolare: trasportato al Santa Corona in codice rosso con l’elisoccorso

Sassello. Brutto incidente questo pomeriggio nella frazione di Piampaludo, nel sassellese, per un 50enne al lavoro con una sega circolare. Per cause ancora da accertare, l’uomo sarebbe rimasto ferito ad una gamba mentre utilizzava lo strumento.

Sul posto sono subito intervenuti i militi della Croce Rossa di Sassello, l’automedica e, in seguito, anche l’elissocorso Grifo. I primi soccorritori hanno subito prestato le prime cure all’uomo, che a causa dell’incidente si è procurato un profondo taglio alla gamba.

Infine, il 50enne è stato trasportato in codice rosso – con l’elisoccorso Grifo – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.