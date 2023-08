Si immerge sul relitto della Haven e accusa un malore un’ora dopo il rientro: sub in ospedale

Arenzano. Un sub di 43 anni è stato soccorso dopo un’immersione sul relitto della Haven, al largo di Arenzano.

L’episodio è avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 15.30. Dopo la riemersione, che sarebbe avvenuta in maniera regolare, l’uomo ha iniziato a sentirsi male a distanza di circa un’ora.

Sul posto sono intervenuti i militi della Misericordia Ponente di Genova, l’automedica del 118 di Genova e la Capitaneria di porto.

Il sub, visitato a riva dal personale sanitario, è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale San Martino in codice giallo, di media gravità.