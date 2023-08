Sgombero neve, a Cairo gara deserta: via alle trattative dirette con gli operatori

Cairo Montenotte. Gara deserta per l’aggiudicazione del servizio di sgombero neve e spargimento del sale a Cairo, il Comune apre trattative dirette con gli operatori.

Era successo anche lo scorso anno, ma allora le tempistiche erano state molto diverse. Fino a metà dicembre, infatti, solo un lotto su cinque (quello di Rocchetta) risultava coperto, mentre tutti gli altri sono stati assegnati giusto due giorni prima dell’arrivo di una copiosa nevicata. Quello del centro storico appena 24 ore prima.

“Siamo arrivati troppo in ritardo”, aveva ammesso allora il sindaco Paolo Lambertini che nel 2023 non è voluto cadere nello stesso errore. “Quest’anno – spiega – siamo partiti presto con la gara (è stata chiusa il 21 agosto, ndr) e ora abbiamo già preso contatti con alcune ditte che sembrano interessate”.

Lo scorso anno, a rendere difficoltoso reperire gli operatori era stato il caro prezzi, con un aumento di costi di materiali e carburante, ma le risorse a bilancio del Comune non lo avevano previsto e spesso le richieste erano troppo alte o fuori mercato. Per l’amministrazione e gli uffici non è stato quindi semplice trovare una soluzione, ma alla fine l’accordo con le ditte era arrivato e il sindaco non ha dovuto ricorrere alla misura più estrema, ovvero un’ordinanza che obbligasse ad intervenire chi è in possesso di mezzi spartineve e spargisale.

“Fortunatamente quest’anno non dobbiamo fare i conti con ulteriori rincari, quindi negoziare con gli operatori dovrebbe essere più semplice – dichiara Lambertini – Le tariffe sono già state chiarite lo scorso inverno, quindi al momento è solo un problema organizzativo. È vero anche – sottolinea in conclusione il sindaco – che ormai sempre meno persone vogliono svolgere questo lavoro, l’età media degli operatori è più alta e sono aumentati anche gli obblighi, le regole e le responsabilità, aspetti che rendono tutto più difficile”.