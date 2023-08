Serie D, varati i gironi: ecco le avversarie di Vado e Albenga

Pubblicati i gironi del campionato di Serie D. Tutte le squadre liguri sono state inserite nel Girone “A” insieme a formazioni piemontesi, lombarde e valdostane. Savona sarà rappresentata dal Vado e dal neopromosso Albenga. Due squadre che, come ricorda l’immagine, avevano chiuso festeggiando la scorsa stagione.

Vado e Albenga

I rossoblù del presidente Tarabotto avevano vinto i playoff e si erano detti disponibili a un ripescaggio in Serie C, che poi però non si è materializzato. Gli ingauni invece avevano vinto di gran carriera il campionato di Eccellenza, resistendo alla forza d’urto di una Lavagnese in grado poi di ritornare in quarta serie attraverso il complicato percorso degli spareggi nazionali. Sia il Vado sia l’Albenga hanno cambiato la guida tecnica. A Vado è stato scelto Renato Mancini per sostituire mister Didu. In casa bianconera, Fabio Fossati ha raccolto la pesante eredità di Pietro Buttu. Le novità dell’Albenga sono state tante in estate, a partire dal cambio della proprietà: dal tipster Simone Marinelli al gruppo capitanato dal presidente Santi Cosenza.

Le altre liguri

Saranno rappresentate anche le altre tre province liguri. La provincia di Genova oltre alla già menzionata Lavagnese di mister Alberto Ruvo vedrà ai nastri di partenza l’ambizioso Ligorna del presidente Saracco, che lo scorso anno ha ottenuto la qualificazione agli spareggi promozione. Anche qui un cambio in panchina, da Giorgio Roselli a Manuel Lunardon. Imperia è rappresentata dall’ambiziosissima Sanremese, che ormai da due anni prova con convinzione il salto di categoria. Matuziani guidati anche quest’anno in panchina da Gabriele Giannini. Difenderà i colori di La Spezia la Fezzanese, dopo la brillante salvezza dello scorso anno da neopromossa. Anche qui mister confermato, avanti con Stefano Turi.

GIRONE A