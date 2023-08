Vado Ligure. Una stagione come quella dell’anno scorso resterà indelebile nella mente di chi l’ha trascorsa all’interno del mondo Vado. Giocatori, tecnici, dirigenti uniti per arrivare a vincere il playoff di Serie D contro la Sanremese. Ora un progetto nuovo, partendo da mister Renato Mancini, ma che mantiene delle dovute aspettative. Lo step successivo appare chiaro, ma per Franco Tarabotto ci vuole calma e lo ha chiarito a margine della presentazione delle leve del club per la stagione sportiva 2023/2024.

“Il nostro obiettivo è arrivare ai playoff – dichiara infatti il presidente -. Ci sono due/tre squadre veramente forti, tra cui noi. Quando saremo arrivati a quel punto potrà succedere di tutto”.

Il Chittolina era stracolmo di persona in occasione della manifestazione odierna: “Mi riempirebbe di gioia se i vadesi pensassero che questa società rappresenti la città. Purtroppo abbiamo giocato in trasferta anche in casa negli ultimi tempi. Se le famiglie vadesi vogliono partecipare all’interno del nostro sportivo ben venga. Aiutare i propri figli a crearsi una strada nel calcio, oppure semplicemente a divertirsi togliendoli da casa o peggio dalla strada. Non sto parlando di soldi anche perché le uniche sponsorizzazioni che ho sono di Genova e non di Vado“.

E sulla Serie C Tarabotto risponde sinceramente: “La squadra e la società se la meritano. Il presidente se la meriterebbe per volontà ma non per possibilità“