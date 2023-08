Serie D, Vado. Luca Tarabotto: “Lavoriamo bene, è un piacere vedere l’entusiasmo dei veterani”

Il direttore Luca Tarabotto promuove lo spirito del nuovo Vado di mister Renato Mancini. Il dirigente sottolinea quanto ci sia ancora da lavorare, specialemente tenuto conto di alcune imprecisioni difensive, ma si dice soddisfatto di quanto visto finora.

Il pareggio per 2 a 2 contro il Genoa Primavera è arrivato dopo le vittorie nette contro Campomorone Sant’Olcese e Fossano. Questo pomeriggio, invece, sempre al “Chittolina” andrà in scena il test match contro l’ambiziosa Cairese di mister Lepore, formazione che vuol provare a vincere il campionato di Eccellenza.

In conclusione, Tarabotto ha elogiato l’abgnegazione di tutta la squadra non nascondendo il piacere nel vedere l’impegno e la voglia del gruppo di ormai “veterani” rossoblù. Nessun dramma ma un po’ di rammarico sì per la scelta del forte attaccante Romairone di non accettare la corte del Vado e di andare alla Sambenedettese.