Serie D, Lo Bosco cuore Vado: “Club mi ha dato tanto, voglio ripagare. Che fatica con Mancini!”

Dopo le vittorie contro Fossano e Campomorone, il Vado pareggia 2 a 2 contro il Genoa Primavera. Il commento dopo le prime tre uscite stagionali è affidato al capitano Loreto Lo Bosco.

La squadra rossoblù è apparsa in palla nel primo tempo mentre nel secondo la fatica si è fatta sentire. “Il nuovo staff – commenta Lo Bosco – sta lavorando molto dal punto di vista fisico. I carichi di lavoro sono importanti con l’obiettivo di avere più benzina degli altri quando conterà“.

La squadra sta adottando il modulo 3-5-2: “La società ha dovuto cambiare tanto e ricostruire – prosegue -. In questi casi c’è sempre un periodo di assestamento. Prima troveremo l’intesa prima cominceremo a divertirci. In ogni reparto la società ha lavorato per rendere la rosa competitiva. Ci sono tanti aspetti positivi. Sono amichevoli da prendere con le molle”.

Sui nuovi innesti: “Non mi va di fare un nome perché sono tutti professionisti che hanno voglia di lavorare tanto. Non c’è mai una lamentale. Questa è la base per costruire qualcosa di importante. Noi ‘vecchi’ dobbiamo trasmettere certi valori a chi arriva”.

Sul campionato: “Dobbiamo guardare il nostro cammino. Poi sappiamo che il Ticino ha allestito una squadra importante. Nel calcio non contano solo i giocatori, bisogna costruire un’anima, un’idea. Non siamo ancora squadra in tutto e per tutto, normale in questa fase. Obiettivi personali? Alla mia età conta quello di squadra. Quando sono arrivato c’era poco, con una società appena ripartita con un progetto. Sento la responsabilità a livello personale di dare una mano alla mia squadra“.