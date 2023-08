Serie D, Franco Tarabotto promuove il Vado: “Almeno i playoff, si cominciano a vedere i nuovi schemi”

Un giovedì pomeriggio particolare per il presidente Franco Tarabotto. L’orgoglio e la gioia dell’addetto ai lavori e del tifoso. Il primo felice di vedere un Vado ambizioso che si è disimpegnato bene contro la squadra di punta del settore giovanile del Genoa e di sapere che quella squadra ha scelto l’impianto vadese per la gare casalinghe. Il tifoso, invece, ha semplicemente goduto di una partita tra due amori, accomunati dai medesimi colori.

Presidente, com’è stato assistere alla prima partita della storia del Genoa Primavera al Chittolina?

È stato davvero emozionante. Ho tifato per un tempo per il Vado e per un altro per il Genoa. Inutile nasconderlo, il mio cuore è rossoblù e vedere il pullman del Grifone a Vado mi ha entusiasmato. Devo dire che a mio parere il Genoa Primavera è veramente forte, forse una delle formazioni più forti del campionato. Sono contento, oggi è stata più di un’amichevole.

Come ha visto il Vado?

I nuovi schemi in parte già funzionano. Abbiamo accusato un blackout per circa 10 minuti in mezzo al campo, ma la partita nel complesso è stata estremamente positiva.

Quale obiettivo dà Tarabotto al suo Vado per questa stagione?

Non possiamo nasconderci, vorremmo almeno la zona playoff.

Mercato chiuso o è in arrivo un colpo al posto della trattativa sfumata per Romairone?

Secondo me siamo a posto così.