Serie D, Fossati capomastro felice del cantiere Albenga: “Coraggiosi e arrembanti. Vogliamo partire forte”

Beinette (Mondovì). Carico è l’aggettivo perfetto per descrivere mister Fabio Fossati. Lo si nota ancora prima dell’allenamento: a mimare movimenti dentro lo spogliatoio, mentre entra in campo col capitano Venneri spiegando qualcosa a parole e con i gesti. L’allenamento inizia ed è subito possesso ed intensità. “Bravo, conta la testa”, esclama nel vedere un bel filtrante leggermente lungo. Un martello intento a plasmare una materia grezza con ingredienti provenienti da ogni dove. L’idea potrebbe essere il 3-5-2 o la variante con due seconde punte, 3-4-1-2, ma è ancora presto. Il “laboratorio” Albenga ha appena tirato su la saracinesca: “È una fase di apprendimento reciproco, staff verso giocatori e viceversa. È un gruppo di ragazzi affamati che non si spaventa se c’è da fare uno sforzo in più. Abbiamo un gruppo molto disponibile e con tanta voglia di fare bene”.

Che Albenga sarà?

“Fisionomia della squadra? Vedremo nel prossimo mese. Per giocare uomo contro uomo dobbiamo avere giocatori che sanno soffrire e lavorare a campo aperto. Bisogna capire se la nostra linea difensiva è adatta a questo gioco. In generale, vorrei una squadra arrembante e coraggiosa, che vuole provare a fare la partita: ciò signfica avere le idee chiare anche quando sono gli avversari ad avere la palla. Stiamo lavorando con la difesa a 3 ma sono anche pronto a passare a 4 qualora i giocatori si esprimessero meglio così. Ci sono giocatori di gamba ma anche tecnici”.

Capitan Venneri

“La scelta di Andrea Venneri come capitano è stata condivisa con la società. Non strilla ma sa dire le parole giuste al momento giusto. Più che imporre, lui dimostra con i fatti. Lo conosco da tanto tempo, so che sa prendersi le sue responsabilità. I più esperti come Anselmo, De Benedetti, Esposito e Colantoniuo devono, seppur idealmente, indossare anche loro la fascia”.



I “baby” d’Eccellenza

Oltre a tanti colpi provenienti da fuori, il ds Marco Ferrante ha messo a disposizione dell’allenatore due giocatori che lo scorso anno si sono messi in mostra nel campionato di Eccellenza Ligure. Jebbar con i colori dell’Imperia e Berretta con quelli della Cairese. Va da sé che in regione ci sia grande curiosità su questi due giocatori.

“Jebbar e Berretta – prosegue il mister – sono ragazzi che avevo visto di persone e su cui ho ricevuto feedback importanti. Ci sono anche altri giovani come Mariani, già lo scorso anno ad Albenga, Del Canuto e Castiglione. Quest’ultimo, pur essende del 2003, vanta già trascorsi importantissimi e pensiamo che possa aiutare molto la squasdrea grazie alla sua versatilità. Il ruolo di Berretta? La sua caratteristica migliore è l’intelligenza. Secondo me, una volta che conosce lo spartito riesce a calibrasi in vari ruoli, potrebbe giocare in mezzo, quinto o nei due sulla trequarti”.

Partire forte

“Vista la nostra tifoseria, che ci ha salutato nella prima partitella in famiglia facendoci capire quanto tienen alla maglia, speriamo di partire forte subito. L’Albenga viene da una stagione impressionante e noi vogliamo entrare nel loro cuore anche quest’anno. Vogliamo una squadra coraggiosa, arrembante e che prova a vincere le partite”.

La scelta del ritiro

“Non sarebbe stato semplice trovare alloggi ad Albenga nel pieno della stagione turistica. L’idea era lavorare sul nostro campo all’inizio ma alla fine abbiamo optato per la soluzione del ritiro per vivere insieme per tante giornate intere. Il sintetico ci avrebbe dato una certezza di lavoro mentre sull’erba naturale in caso di pioggia bisogna modificare i carichi di lavoro. Ma siamo felici, sta nascendo complicità tra i ragazzi. Abbiamo composto le camere mettendo un esperto e due giovani”.

I GIOCATORI IN RITIRO

Portieri: Federico Bisazza (2001), Diego Dottore (2006), Lorenzo Facchetti (2004). Difensori Vincenzo Rochira (2004), Filippo De Benedetti (1997), Gabriele Boloca (2001), Luis Mukaj (2002), Andrea Venneri (1991), Giovanni Ruggiero (2005), Andrea Masetti (1998). Centrocampisti Andrea Anselmo (1993), Luca Colantonio (1998), Tommaso Castiglione (2003), Tommaso Giudice (2005), Francesco Fiore (2005), Mathias Massoni (2004), Massimo Tesio (2002), Mateo Likaxhiu (2000), Francesco Berretta (2005), Filippo Izzo (2005). Attaccanti: Alejandro Sanchez Biedma (1990), Roberto Esposito (1994), Matteo Del Canuto (2004), Simone Mariani (2004), David Menargue (2003), Mounir Jebbar (2004), Ivan Quintero (2000).