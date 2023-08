Serie C e Under 19 Eccellenza: i gironi della Pallacanestro Vado

Vado Ligure. La stagione 2023/2024 è alle porte e per la Pallacanestro Vado ci sono già una importante novità ed una conferma.

Dopo la partecipazione alla Serie C Silver, dopo diversi anni di assenza nei campionati senior maschili, i biancorossi ripartono con l’iscrizione alla Serie C unica ligure-piemontese, che porterà i vadesi ad affrontare le seguenti squadre: College Novara, Rivarolo Canavese, Ciriè, CUS Piemonte Orientale, Chivasso, Biella, Tam Tam Torino, Bra, BEA Chieri, Asti, 5 Pari Torino.

In attesa del calendario ufficiale, sono già state definite le prime due amichevoli che si giocheranno il 17 e il 20 settembre contro San Mauro Torinese e CUS Genova.

Oltre al campionato senior, è stata ufficializzata la presenza della Cogeim Pallacanestro Vado in Under 19 Eccellenza. I pappagalli sono stati inseriti nel complicatissimo Girone 1, dove se la vedranno con diverse squadre molto strutturate e che hanno già tutte le carte in regola per arrivare a giocare da protagoniste le finali nazionali.

Ecco le compagini che compongono il girone dei biancorossi: Aurora Desio, Basket Torino, Campus Piemonte, College Borgomanero, Derthona Tortona, Don Bosco Crocetta, Gran Torino Basketball Draft, MY Basket Genova, Pallacanestro Cantù, Pallacanestro Varese, Varese Academy.

Con avversari di questo livello si preannuncia una stagione difficile ma dalla quale trarre preziosa esperienza per il roster della Pallacanestro Vado che si presenterà a questa competizione ampiamente sottoleva.

Il girone di Serie C unica

Il girone di Under 19 Eccellenza