Serie B2, una conferma e una promozione per l’Albenga Volley

Albenga. L’ASD Albenga Volley prosegue negli annunci delle ragazze che comporranno la rosa che affronterà il prossimo campionato di Serie B2. Indosserà ancora la maglia biancoblù Veronica Ferrigno, mentre viene promossa in prima squadra Benedetta Ravera.

Veronica, libero classe 2001, inizia a giocare all’età di 6 anni nel Loano Volley, dove resta fino all’età di 16 anni conquistando un campionato territoriale in U13. Passa successivamente all’Imperia, dove disputa i tre campionati successivi, mentre nelle ultime due stagioni difende i colori ingauni, conquistando da protagonista il campionato di C e la Coppa Regionale nella stagione appena conclusa.

Benedetta invece, schiacciatrice classe 2008, è reduce dal torneo delle regioni con la Liguria, dove ha potuto mettersi in mostra da titolare nella competizione. Inizia a giocare all’età di 8 anni proprio nell’Albenga, squadra che non ha mai abbandonato nel corso della carriera. Nel 2021 vince con la società ingauna il titolo territoriale U14 da capitano, partecipando anche al torneo dei territori con la selezione di ponente, nuovamente con la fascia al braccio. Nella stagione appena conclusa invece conquista il titolo territoriale con l’U16 biancoblù, partecipando, come già detto, alla spedizione ligure a Campobasso, chiudendo la rassegna al 7° posto e l’apprezzamento dei tecnici.

“E’ stata un’esperienza fantastica” – commenta la giovanissima – “Una di quelle che ti porti dentro per sempre. Ora sono pronta e motivata per questa avventura con la B2”.