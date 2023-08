Serie B2 F. L’Albisola Pallavolo ancora con coach Francesco Valle: “Pronti per confermarci”

Non c’erano dubbi dopo la bellissima salvezza della scorsa stagione. Una conferma meritata per coach Francesco Valle alla guida della formazione dell’Albisola Pallavolo in Serie B2. L’allenatore sarà coadiuvato dal vice Alberto Porchi, dal preparatore atletico Stefano Sciutto e dalla team manager Daria Montobbio. Nelle prossime settimane verrà svelata la composizione della rosa allestita insieme al direttore sportivo Roberto Buzio. Tante conferme ma anche tante novità per una stagione in cui la squadra è chiamata perlomeno a confermarsi nella categoria in un girone rinnovato.

Ancora un paio di settimane di riposo e poi la squadra inizierà la preparazione atletica in vista del campionato che inizierà il 7 ottobre. A fine settembre, la squadra testerà i meccanismi in occasione del torneo Il Sorriso di Ele, al quale prenderanno parte otto formazioni di pari categoria o superiori.

Il Girone A della Serie B2 presenta alcune novità rispetto alla scorsa stagione visto che aumenta in numero di trasferte in Lombardia. Lato tecnico, l’allenatore – nell’intervista realizzata dal club – promette una squadra da battaglia come lo scorso anno ed è consapevole che oltre all’entusiasmo sarà necessario gestire un po’ di pressione derivante dalle maggiori aspettative non essendo più una formazione neopromossa. Una stagione ormai alle porte nel corso della quale sarà possibile assistere alle partite della Serie B2 in un palasport Besio completamente rinnovato.