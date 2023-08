Serie B2, due volti nuovi per l’Albenga Volley: Giorgia Moraglio e Agnese Revello

Albenga. L’Albenga Volley annuncia due nuovi innesti per la rosa della prima squadra femminile. Indosseranno la maglia biancoblù Giorgia Moraglio e Agnese Revello, entrambe scuola Pallavolo Carcare.

Giorgia, libero classe 1997, inizia a giocare nel club valbormidese dove fa tutta la trafila delle giovanili fino alla prima squadra. Conquista la Serie C con le biancorosse e disputa un anno di B2, poi per ragioni societarie torna in D, dove centra il doppio successo con coppa e campionato. L’anno successivo vince nuovamente la C approdando in B2, dove però questa volta gioca per due anni; passa poi al Finale nella stagione 2021/2022 e infine al Celle Varazze nel campionato appena concluso.

Agnese invece, palleggiatrice, nata nel 2006, inizia anch’essa a Carcare nel 2011, giocandoci per gran parte delle giovanili. Dall’Under 14 diventa alzatrice partecipando anche alla selezione provinciale, insieme ad un’altra ingauna come Beatrice Carnabuci, e alla Prima Divisione ma la pandemia ne mina la stagione. Si affaccia anche alla prima squadra valbormidese, disputando qualche allenamento in B2. Nel 2020 passa al Cuneo, dove milita con l’Under 15 e l’Under 17, oltre a partecipare con più costanza nuovamente agli allenamenti in B2. Torna nuovamente a Carcare, dove gioca in prima squadra in Serie D nelle ultime due stagioni.