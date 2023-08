Serie B2, altra conferma e nuova promozione dal settore giovanile per l’Albenga Volley

Albenga. L’ASD Albenga Volley non si ferma e annuncia altre due giocatrici a disposizione di coach Barigione. Prosegue la sua avventura in biancoblù Silvia Caprioglio, mentre c’è un’altra promozione dal settore giovanile ed è quella di Anna Arrighetti.

Silvia, schiacciatrice 2000, inizia all’età di 8 anni al CSV Albenga, dove milita per i primi anni. Dopo qualche stagione passa poi all’Albenga dove prosegue la propria carriera. Nel 2015 partecipa alla selezione territoriale e regionale, acquisendo maggiore esperienza. Passa dunque in prima squadra, in Serie C, dove fa la gavetta prima di diventare l’opposto titolare. Nel 2019 per motivi di studio si trasferisce a Cuneo, dove decide di fermarsi. L’annata successiva torna in palestra e lo fa con il Cuneo in Serie B2. Nella stagione 2021-2022 milita nel Volley Busca in C, mentre l’anno scorso fa ritorno proprio nel club ingauno conquistando il campionato di C e la Coppa Regionale nel ruolo che ricopre tutt’oggi.

Anna invece, centrale 2007, inizia a 6 anni nel baby volley dell’Albenga, ma non scatta la scintilla; tre anni dopo torna in palestra senza abbandonare più la pallavolo. In U12 arriva in finale territoriale, dovendosi accontentare però dell’argento; la pandemia le fa bruciare le tappe, tanto che viene aggregata alla squadra delle più grandi, con cui conquista nella scorsa stagione il titolo territoriale con l’U16.

“Negli scorsi anni ho avuto modo di assaggiare la prima squadra, ma nella stagione appena conclusa l’ho fatto con più frequenza” – commenta la giovane – “Questo mi ha fatta maturare sotto tanti aspetti e spero che andando avanti io possa migliorare sempre di più”.