Seconde case mascherate per non pagare l’Imu: in Liguria e Piemonte una residenza su quattro è finta

Liguria e Piemonte unite dal deficit. Stiamo parlando dei ricavi provenienti dall’Imposta Municipale Unica, meglio conosciuta come IMU che, secondo le stime dell’unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, l’UNCeM, nelle due regioni registrerebbe un ammanco tale da raggiungere in alcuni casi fino al 25% del dovuto.

L’analisi dell’ente è partita dai casi di Bardonecchia e Bordighera ma allargandosi a molti altri comuni, scatenando una reazione dei sindaci, che stanno richiedendo una profonda riforma del sistema fiscale a livello locale al fine di garantire controlli più efficaci. In aggiunta a questa iniziativa, l’unione ha lanciato un appello affinché siano adottate misure più severe per contrastare queste pratiche scorrette.

Il malcostume in questione prevede il ‘trucco fiscale ‘di avere un componente della famiglia che risulti residente in una città, mentre una seconda casa, ubicata al mare o in montagna, viene occupata virtualmente con una residenza di fatto fittizia dalla moglie o dal figlio, permettendo così all’intero nucleo famigliare di evitare il pagamento dell’IMU, eludendo il fisco statale e locale.

Marco Bussone, presidente nazionale dell’UNCeM, in una recente interviste al quotidiano La Stampa, ritiene che sia “urgente una riflessione su questa pratica, soprattutto considerando l’attuale revisione delle leggi fiscali da parte del governo”. La stima vede le frodi legate a dichiarazioni di residenze fittizie oscillare tra il 15% e il 25% a seconda delle diverse località, causando danni finanziari per milioni di euro. Per tale motivo, sottolinea Bussone “è fondamentale che il governo e il Parlamento approvino al più presto regole più rigorose per affrontare questa problematica”.