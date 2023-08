Seconda Categoria, si alza il sipario sulla Veloce: domani la presentazione ufficiale

Savona. Domani sera alle 20.00, presso la sede di Via Tissoni, la Veloce si presenterà ufficialmente in vista della nuova stagione. Dopo due retrocessioni consecutive c’è grande voglia di far bene in casa granata: l’obiettivo è sicuramente quello di disputare un campionato di vertice.

Di seguito ecco la rosa a disposizione di mister Ghione

(in grassetto i nuovi acquisti e il capitano)

Portieri:

Gianluca Astengo, portiere classe 1991 ex Altarese;

Davide Castrovisi, portiere classe 2003 confermato;

Davide Siccardi, portiere classe 2005 confermato;

Difensori:

Luca Vassalli, difensore classe 1983 ex Altarese;

Matteo Siri, difensore classe 1990 ex Mallare;

Alberto Carpita, difensore classe 1992 ex Altarese;

Loris Torrini, difensore classe 1997 ex Mallare;

Eugenio Calabrò, difensore classe 2000 confermato;

Ludovico Testori, difensore classe 2001 confermato;

Francesco Rebagliati, difensore classe 2004 confermato;

Mattia Piccone, difensore classe 2005 confermato;

Emilio Alberto Sanguineti, difensore classe 2005 confermato;

Centrocampisti:

Gaetano Di Mare, centrocampista classe 1984 ex Albissole;

Claudio De Luca, centrocampista classe 1995 confermato;

Ahmed Diarra, centrocampista classe 2001 confermato;

Matteo Franceri, centrocampista classe 2001 ex Altarese;

Luca Grasso, centrocampista classe 2001 confermato;

Matteo Morin, centrocampista classe 2003 confermato;

Matteo Cavallo, centrocampista classe 2005 confermato;

Massimo Pazmino Intriago, centrocampista classe 2005 confermato;

Leonardo Poggio, centrocampista classe 2005 confermato;

Attaccanti:

Luca Scarfò, attaccante classe 1989 ex Altarese;

Orly Hubert Isaro, attaccante classe 1998 ex Dinamo Santiago;

Luca Vario, attaccante classe 1997 ex Speranza;

Andrea Lamberti, attaccante classe 2001 confermato;

Stefano Zoppi, attaccante classe 2001 confermato;

Leonardo Venturi, attaccante classe 2005 confermato;

Alessandro Bavazzano, attaccante classe 2005 confermato;

Organigramma tecnico

Massimiliano Ghione – allenatore

Alessandro Morbelli – vice allenatore

Guido Giorgi – preparatore dei portieri

Organigramma societario