Seconda Categoria, il Pallare si regala tre ulteriori novità

Il Pallare inizierà il prossimo campionato di Seconda Categoria con una rosa profondamente rinnovata con l’obiettivo di riscattare l’ultimo posto della scorsa stagione. Per farlo, la società ha messo a disposizione della coppia di allenatori Andrea Alloisio e Dario Roso tre ulteriori innesti.

Vestirà i colori biancazzurri il centrocampista classe 2001 Marco Briano. Proveniente dalla Carcarese e lo scorso anno nelle fila del Mallare. La zona mediana del campo verrà arricchita dall’esperienza del classe 1983 Luigi Gioffrè. In difesa, ufficiale il 2005 Davide Ghiso, scuola Cairese.

Il Pallare non ha intenzione di fermarsi: “Ringraziamo le società Cairese e Carcarese per la loro disponibilità nei nostri confronti. Verranno ufficializzati la prossima settimana ancora un portiere, proveniente dallo scorso campionato di Prima Categoria, un attaccante, un esterno d’attacco e un centrocampista in arrivo dalla Riviera. Non si esclude anche un’ulteriore colpo sulla mediana. La preparazione avrà inizio lunedì 28 agosto”.