Scuola alle porte, Varazze Domani: “Intervenire sul pontino giallo per la sicurezza degli studenti”

Varazze. Una quindicina di giorni al suono della campanella. Il gruppo di opposizione consiliare Varazze Domani porta l’attenzione sul “pontino giallo” dove camminano gli studenti.

“L’anno scolastico è alle porte e lo stato di manutenzione del pontino giallo, quello su cui transitano gli studenti delle scuole medie, lascia molto a desiderare – spiegano i consiglieri Antonio Ghigliazza, Paola Busso, Roby Fazio, Giacomo Robello e Gianantonio Cerruti – Era così nel 2021, lo denunciammo già in campagna elettorale e da allora nulla é stato fatto. Come gruppo di opposizione e come comuni cittadini ci chiediamo perché l’assessore all’edilizia Piacentini non abbia fatto nulla per manutenere e ristrutturare questo ponte”.

“Invece di usare i soldi pubblici per delle fantomatiche opere d’arte sul Lungomare Europa non sarebbe meglio rimettere a posto questo scandalo?” si domandano dalla minoranza e poi concludono: “Riteniamo infatti inutile pensare a interventi spot, come le opere d’arte su Lungomare Europa, se non c’è un piano complessivo di messa in sicurezza della città”