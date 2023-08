Scritta contro Giordano a Ceriale, il vicesindaco replica a Nervo: “Mai fatto alcun riferimento alla minoranza”

Ceriale. “Il consigliere Nervo ha tutto il diritto di querelare chi vuole, ma lo invito a rileggere bene quanto scritto da me su Facebook”.

È l’inizio della nota con cui il vicesindaco di Ceriale Luigi Giordano ha voluto rispondere a Piercarlo Nervo del gruppo consigliare “Noi per Ceriale”. Motivo della polemica, una scritta apparsa sul muro che costeggia il nuovo marciapiede di via Romana contro Giordano, che ha scritto un post social a riguardo, considerato però “accusatorio nei confronti della minoranza”

“Chiunque abbia un minimo di conoscenza della lingua italiana capisce benissimo che la frase che ho scritto non può assolutamente essere ricondotta alla minoranza, – ha aggiunto Giordano. – Invito Nervo seriamente a leggere attentamente quanto scritto da me. Lo invito altrettanto a non dare giudizi sulle capacità amministrative del sottoscritto, come se lui fosse il ‘maestro’ per antonomasia”.

“Perché il sottoscritto non ha mai dato giudizi personali bensì politici. Io ho sempre rispettato il suo operato amministrativo e lo invito a fare altrettanto con me, le mie doti politiche sono certamente diverse dalle sue, lui si tenga le proprie che alle mie ci penso io. E si ricordi che il diffamato sul muro sono io non lui. Per quanto riguarda i costi del marciapiede li conosce benissimo come ormai li conoscono tutti, anche dibattuti in consiglio comunale”, ha concluso il vicesindaco di Ceriale.