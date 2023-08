Scontro tra un’auto e uno scooter a Savona: un ferito all’ospedale

Savona. E’ stato trasferito in codice giallo all’ospedale il conducente dello scooter che, questa mattina, si è scontrato con un’auto a Savona.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno in via Montenotte all’angolo con via Luigi corsi.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Savona e gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso.

Ad avere la peggio, come detto, il guidatore del mezzo a due ruote, un uomo di 52 anni, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo.