Scontro auto-moto tra Savona e Albissola: ragazza in ospedale

Albissola M./Savona. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi nel tratto di Aurelia tra Savona e Albissola Marina.

Secondo quanto appreso, intorno alle 19.00, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto: ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi è stata la motociclista, caduta a terra, sulla carreggiata, dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro di Albissola e personale sanitario: la giovane, dopo le prime cure, è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona. Stando alle prime informazioni, nonostante la dinamica dell’accaduto, non avrebbe riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sono ancora in corso i primi accertamenti e rilievi sulle cause del sinistro, nel quale non ci sono state conseguenze per il conducente dell’auto. Forse una manovra di inversione di marcia del veicolo all’origine dello scontro, con la moto condotta dalla ragazza in transito che non ha potuto evitare l’impatto.

A seguito dell’intervento di soccorso non sono mancati disagi alla viabilità ordinaria in entrambe le direzioni di marcia.