Schianto mortale: fissati i funerali di Dario Ferrari, il 18enne di Leca d’Albenga

Ponente. Si terranno dopodomani, giovedì 3 agosto, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Colombano in località Gavenola, i funerali di Dario Ferrari, il giovane 18enne scomparso in modo drammatico a seguito di un incidente in bicicletta questo sabato.

A darne notizia sono i parenti della vittima, la mamma Federica, il papà Gabriele, il fratello Alessandro, la sorella Alice, il nonno Bruno, la nonna Germenia. Dario, giovane studente dell’istituto Agrario di Albenga, era una presenza vivace e amata in tutto il paese. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chiunque lo conoscesse.

La sera del 28 luglio scorso, Dario si trovava in compagnia dei suoi amici, come faceva di consueto, quando è avvenuto l’incidente fatale. Per motivi ancora da chiarire, il giovane è caduto dalla bicicletta, riportando un gravissimo trauma cranico.

La corsa all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, a bordo dell’elicottero del 118 Grifo, è stata vana, poiché le lesioni cerebrali si sono rivelate troppo gravi.