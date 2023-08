Sca, forniture per l’autobotte di Andora e l’emergenza idrica a Conna

Andora. Rivieracqua non riesce a rifornire alla frazione di Conna e SCA srl, per qualche giorno, fornirà gratuitamente acqua per riempire l’autobotte di Andora. Una azione di solidarietà che supera i rigidi confini dell’Ambiti idrici fra Imperia e Savona per aiutare il bel borgo dell’entroterra di Andora.

“Ringrazio Sca e APS che hanno dato disponibilità all’amministrazione comunale per garantire a Conna acqua dolce – dichiara il sindaco Mauro Demichelis – Una catena solidale che vede impegnati gli operai comunali che possono prelevare l’acqua ad Albenga con l’autobotte del Gruppo Comunale di Protezione civile di Andora”.

“Auspico che Rivieracqua riesca a portare in porto le trattative in corso con SCA per avere ulteriore supporto logistico e fattuale con le autobotti in servizio per migliorare anche la fornitura di acqua alle cisterne su tutto il territorio con la giusta cadenza perché risultano spesso vuote”.

Conna ha subito uno stop idrico di ben cinque giorni. L’intervento del sindaco Mauro Demichelis ha fatto in modo che Rivieracqua riempisse le vasche, ma l’acqua fornita non era abbastanza. Conna ha problemi idrici a causa di una condotta intasata dal calcare, non manutenuta, che Rivieracqua avrebbe programmato di sostituire dopo l’estate. Le vasche sono state riempite fino ad ora dal gruppo comunale di Protezione Civile di Andora su indicazione del comune.

“Uno sforzo dei volontari encomiabile, ma il gestore deve fare la sua parte” conclude il primo cittadino andorese.